Gastcolumn: De wob versterkt niet het vertrouwen, maar het wantrouwen in de politiek

Een van de gekste wetten in Nederland is de wob. Alleen de naam al. Zeg het eens tien keer hardop: wob, wob, wob... Je voelt je al snel een naar adem happende vis.



Het grappige is dat er ook een werkwoord is voor deze wet: wobben. Hoeveel wetten zijn er nou die dat kunnen zeggen? Ik wob, jij wobt, hij wobt... Echt sexy klinkt het niet, maar toch. Journalisten zijn er dol op.



Die wob was wel een dingetje, afgelopen week. Hij zorgde voor nogal wat rumoer in de media en de politiek.



De wet openbaarheid bestuur, want zo heet de wob voluit, is bedoeld om de overheid transparanter te maken, zoals dat zo mooi heet. We leven immers in een democratie, dus hebben we als burgers er recht op om te weten hoe de overheid tot besluiten komt, hoe beleid tot stand komt. Overheidsdocumenten moeten daarom volgens de wob in principe altijd openbaar zijn. Ze geheim houden mag niet, tenzij daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als er privacygevoelige gegevens in staan.



De praktijk is een ander verhaal. Overheden en politici houden informatie vaak liever onder de pet. Omdat ze dat beter uitkomt. Om wat voor reden dan ook.



En dan kan er dus gewobt worden. Je kunt de overheid verzoeken om documenten openbaar te maken. Vandaar ook dat journalisten dol zijn op wobben. Niet omdat het leuk is om te doen, maar omdat het een scoop kan opleveren. Iets wat de overheid geheim wil houden, ja, dat willen journalisten graag onthullen.

Dat is dus het gekke aan die wob: een wet die het vertrouwen in de politiek zou moeten versterken, zorgt juist voor steeds meer wantrouwen