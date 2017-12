Gastcolumn: Bonen met sprinkhaan op je bord

Vanuit Senegal nemen sperziebonen de boot, vanuit Kenia het vliegtuig

Wat weegt zwaarder, mens of milieu? De kerstvakantie is het jaarlijkse moment om de inboedelverzekering, de energiemaatschappij en de pensioenopbouw tegen het licht te houden. Dit jaar heb ik geprobeerd om een antwoord te krijgen op die vraag.



Nadat ik online verstrikt was geraakt in tabellen en grafieken over CO2-uitstoot en de wirwar van termen als biologisch, fairtrade en duurzaam, begon ik maar met iets simpels. Met de groente- en fruitkalender-app gedownload op mijn telefoon ging ik naar de supermarkt voor onze wekelijkse boodschappen. De biologische blauwe bessen, die dus worden gekweekt zonder gif of kunstmest, komen uit Chili. 'Vermijden', zegt de app, want de bessen gaan per vliegtuig naar Europa.



De snoeptomatenmix die zonen L. en S. er wekelijks met emmers doorheen jagen, is een 'mengsel vanuit de EU niet uit de EU afkomstige groente'. Tomaten uit Nederland mogen niet vanwege de verwarmde kas. De tomaten uit Spanje en Marokko mogen wel, want ze worden geteeld in een folietent en vervoerd per boot. Maar ja, ik kan moeilijk de helft van de emmer in de supermarkt laten staan.



Vanuit Senegal nemen sperziebonen de boot, vanuit Kenia het vliegtuig. Senegalese boontjes mogen daarom wel, die uit Kenia krijgen code rood. Toch levert transport maar iets meer dan tien procent van de totale CO2-uitstoot van de voedselproductieketen. Het meest vervuilend is de teelt zelf, zeker als dat gebeurt in verwarmde kassen en veel van de oogst wordt afgekeurd.