Game of Thrones lijkt een eenvoudig kinderverhaaltje naast de mystieke avonturen in My Little Pony

'In My Little Pony: De Film staat de toekomst van Equestria op het spel wanneer Storm King het kasteel Canterlot binnenvalt en de magie van de pony's dreigt te stelen. (...) Op zoek naar hulp om Equestria te redden, komen de pony's in aanraking met magische bergen, onderzeese werelden en zelfs een vliegend piratenschip.'



Dit is mijn dagelijkse realiteit. Ik heb het elke dag over magische bergen. Ik heb een dochter van 6, en iedereen met een dochter van 6, of 3, of 10 jaar, weet wat Equestria is. Equestria is het rijk van de Little Pony's.