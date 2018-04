Ga gesprek over autorijden met dementie juist niet uit de weg

Afval

Valt het niemand op, dat er een verband bestaat tussen de hoeveelheden weggesmeten afval in gebieden waar gemeenten een jaarlijkse afvalheffing hanteren en in gemeenten waar men per kilo of per vuilniszak voor de afvalverwijdering betaalt?In Limburg en Brabant betaalt men per kilo, ook voor het grof vuil. Daar is veel afval in bos en berm. (Als er nog een berm is want veel boeren, bijvoorbeeld rondom Sittard laten alleen een symbolisch stukje berm voor bloemen en insecten over.) In de Randstad betaalt men per jaar een vast bedrag en is er een afvalpas voor grof vuil. Daar vind je alleen maar peuken en blikjes in de berm.



Elly van den Boom, Den Haag