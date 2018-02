Frisse nieuwe talkshow is laagdrempelig, snel én met 1 minuutje muziek

Over de inhoud willen de programmamakers nog niet al te veel kwijt, maar ze verwachten wel dat ze die zullen hebben. Vaste bestanddelen worden waarschijnlijk een huisband, een mompelende man achter een kaars, een huisboekenpanel, een huiscabaretier en een huiscolumnist. 'Maar dat is natuurlijk lang niet alles', verzekert de producent. 'We zijn ook aan het peilen of Marc-Marie Huijbregts een keer een avondje in een koffie verkeerd wil komen roeren. Live dus. Kortom: we gaan er met open vizier in, werkelijk alles is nog mogelijk.'



'Het zou misschien ook leuk zijn als er op een avond een keer iemand langskomt met, zeg, een boa constrictor! Of een spin. Ik opper maar lukraak wat hoor, dit is gewoon enthousiast out-of-the- box-denken.'