Frank Kalshoven: Houd er rekening mee dat die Brexit niet doorgaat

De Bank of England moet ook op haar tellen passen. De doelstelling van de bank is 2 procent inflatie, maar de feitelijke inflatie bedraagt nu 2,6 procent (en is stijgende). De oorzaak van de oplopende inflatie is het dalende pond. De daling zou daarom tijdelijk kunnen zijn, maar de bank moet ervoor oppassen bij burgers en bedrijven de verwachting te wekken dat de inflatie nog verder stijgt. Als de bank de rente moet verhogen om de inflatie te temperen, krijgt de Britse economie een tik.



Allicht had ik dus ongelijk met mijn verwachting dat de recessie sneller in Groot-Brittannië zou toeslaan dan in de praktijk is gebeurd, want het economisch beleid heeft het onvermijdelijke vertraagd.



Maar eerlijk gezegd had ik ook verwacht dat bedrijven en financiële markten heftiger op de Brexit zouden reageren. Het pond daalt - maar met kleine stapjes. De investeringen blijven achter - maar zijn niet gekelderd. Financiële instellingen uit Londen zoeken een plekje in de eurozone - maar vooral als bijkantoortje. Hoe kan dat? Is hier een rationele verklaring voor te bedenken?