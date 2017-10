Fosfatenroulette bij de bioboer. Het kan

Hans Nieuwenburg had zijn leven lang een kantoorbaan en werd op zijn vijftigste (!) wat hij altijd wilde worden: boer. In maart 2015 kon hij na jaren van dubbele banen eindelijk een bescheiden boerderij kopen. Twee jaar later zit hij als biologische melkveehouder klem tussen het melkquotum van vroeger en het fosfaatreductieplan van nu.



Wie doet zoiets dan ook op zijn vijftigste? En in deze tijd? Hans dus. Interessanter is de vraag wat zijn uitgestelde droom zegt over het Nederlandse landbouwbeleid. Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld en 'onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking', zo staat het fier in het nieuwe regeerakkoord.