Financier Europese Unie op een eerlijker manier

Want ook die zijn soms broodnodig. Bijvoorbeeld voor de bewaking van onze buitengrenzen. Er is inmiddels een kleine Europese kustwacht, maar de mankracht is beperkt en nog niet snel inzetbaar. Om onze buitengrenzen echt goed te kunnen bewaken zijn er meer mensen en materieel nodig. Dat kost geld, maar is effectiever dan niet voorbereid te zijn op een volgende migratiecrisis.



Tot slot dient de discussie, naast de hoogte ook over de kwaliteit van de uitgaven te gaan. De huidige structuurfondsen bijvoorbeeld lijken nog te veel op een blanco cheque aan de lidstaten. Dat moet anders.



Bovendien kan het niet zo zijn dat landen de spelregels van de Unie met de voeten treden, maar wel de hand blijven ophouden voor Europese financiering. Wanneer de rechtsstaat niet op orde is, dient de geldkraan dicht te gaan. Liever besteed ik onze beperkte middelen aan landen die echt hervormen, zich aan de afspraken houden en meewerken aan gemeenschappelijke oplossingen. Wat zij doen maakt ons immers allemaal sterker.



Ons land staat in Brussel te boek als zuinige rekenmeester. Daar is niks mee! Terecht dat de hand op de knip gaat zolang er niet aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Om uiteindelijk tot een besluit te komen dat in het belang van ons land én van de EU is, moet de discussie over voorwaarden, eerlijke financiering en het vermijden van blanco cheques echter in de volle breedte gevoerd worden. Het startschot klinkt vandaag.



Esther de Lange is lid van het Europees Parlement (CDA) en vicevoorzitter van de EVP-fractie.