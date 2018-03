Fijn, die Kamerbrede kritiek op de ING-topman. Maar waren die partijen vorig jaar juist niet tegen strengere bonusregels?

Geert vond het schandalig, Lodewijk schaamteloos, en Jesse vroeg zich af in welk universum die mensen leefden. Heerlijk was het. Even geen gekibbel meer. 'Ralph Hamers is Eredivisie maar werd Jupiler League betaald', probeerde president-commissaris van ING, tevens begenadigd rolstoelloos-Stephen-Hawking-imitator Jeroen van der Veer de salarisverhoging nog in perspectief te stellen. Maar de eensgezindheid was niet kapot te krijgen. Minister Wopke was 'not amused' en de overige coalitiepartijen evenmin. D66-Kamerlid Paternotte sprak van een 'bizar besluit'. Een Eppo van de ChristenUnie verweet de bankensector 'een gebrek aan gevoel voor maatschappelijke betamelijkheid', en zelfs bij de VVD vonden ze ING 'losgezongen van de samenleving'.