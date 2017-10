Feyenoorder Sofyan Amrabat, kies voor Marokko en maak ons trots

Marokkaanse trots

In mei was ik in Marokko voor de oefenwedstrijd tegen Nederland. Samen met m'n jeugdvriend Thomas Rijsman, die een korte docu maakte over Marokkaanse trots, probeerde ik uit te leggen waarom die trots voor Marokko zo diep zit. We zagen Amrabat nog na de wedstrijd met zijn maatje Ramselaar. Samen op de foto, hij met het Marokkaanse shirt en Amrabat met het Nederlandse shirt. Had ik me toen al zorgen moeten maken?



Willem Vissers, voetbaljournalist van de Volkskrant, vroeg mij nog voor wie ik was. Zonder aarzeling zei ik: voor Marokko! Hij vertelde me dat er veel mensen zijn die dat niet zouden begrijpen. Mijn antwoord? Vraag aan diezelfde mensen wat ze zien als ze mij zien. Een Nederlander of een Marokkaan? Ik durf te wedden dat de ruime meerderheid zal zeggen: 'Dat is een Marokkaan!'



En ja, dat ben ik ook, maar ook een trotse Tilburger en heel gelukkig in Nederland. Sofyan, maak de juiste keuze en maak ons trots. Samen met je broer naar het WK in Rusland waar we geschiedenis kunnen schrijven!



Ik wens je veel wijsheid toe, maar maak je keuze met je hart!



Nordin Ghouddani werkt als redacteur bij Studio Voetbal en De Nieuws BV.