'We zijn de dag na de degradatie bij elkaar gaan zitten. Toen heb ik gezegd: out of the box denken, creatief zijn, geen enkel idee is verkeerd', vertelt directeur Erik Velderman, die vanaf nu door het leven wil gaan als Abdullah al-Tukkeri. 'Iemand merkte toen op dat het heel eenvoudig was om geld uit Koeweit te krijgen. Eigenlijk hoefden we alleen maar te radicaliseren.'



Oogstrelend voetbal spelen is bij Twente het aankomende seizoen uit den boze, want dat is lustopwekkend. 'Maar dat deden we toch al een tijdje niet meer, dus wat dat betreft is de verandering ook weer niet zo heel groot', zegt trainer Marino Pusic (Gertjan al-Hake). Keeper Joël Drommel sluit zich daarbij aan: 'De trainer heeft mijn handen eraf gehakt, maar die gebruikte ik eerlijk gezegd toch al bijna nooit.'