Extreem-rechts vernietigt uiteindelijk altijd wat het beweert te willen beschermen: het eigen land

Ik zat donderdagmiddag in de woonkamer van een Marokkaans-Nederlands gezin in Diemen toen het inmiddels beruchte filmpje van de PVV langskwam. In sommige huizen is de tv bewegend behang, ik was de enige die keek.



Het mechanisme is bekend: de PVV graait in de goocheldoos van de propagandamachine van de nazi's. Wordt daar vervolgens op gewezen, roept men: 'Godwin! Demonisering!'



Vervang islam door jodendom en zij die nog niet willen zien kunnen zien.