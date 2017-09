Exportland Nederland heeft alle belang bij monetaire stabiliteit in eurozone

Er zijn tal van terreinen waar verdieping van de muntunie een Nederlands belang dient. Het voltooien van de bankenunie en kapitaalunie is zonder meer wenselijk. Dat is ook de opvatting van minister Dijsselbloem. Het optuigen van het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) en het op termijn omvormen hiervan in een Europees Monetair Fonds staan zeker niet haaks op het Nederlands belang. Ook de Duitse minister Schäuble is hier een pleitbezorger van.



Een aparte eurobegroting zoals Frankrijk voorstaat, roept tal van vragen op. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland.



Is er behoefte aan een stabilisatiemechanisme, bijvoorbeeld om asymmetrische schokken op te vangen? Nederland meent van niet en ook het AIV-rapport houdt hier de nodige slagen om de arm. Wel oordeelt het rapport dat voorstellen in deze richting serieuze overweging verdienen. Daarbij moet ook de vraag worden gesteld dat als er al zo'n mechanisme zou komen het niet ondergebracht moet worden in het ESM. Het is in elk geval geen zaak van vandaag of morgen maar vergt wel nadere discussie.