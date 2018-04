Export van salafisme naar Nederland is hoogst ongewenst

Zolang een imam zich niet schuldig maakt aan aanzetten tot haat of het oproepen tot geweld, kan hij zich beroepen op de vrijheid van godsdienst

De Saoedi's en de Koeweiti's willen voor hun euro's graag een tegenprestatie. Meestal komt die in de persoon van een salafistische imam die de gelovigen boodschappen opdringt die op gespannen voet staan met de normen en waarden van onze democratische rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.



Zolang een imam zich niet schuldig maakt aan aanzetten tot haat of het oproepen tot geweld, kan hij zich beroepen op de vrijheid van godsdienst. Maar dat neemt niet weg dat het salafisme jonge moslims op verkeerde ideeën kan brengen over hun verhouding met andere Nederlanders. Salafisme kan een eerste stap zijn naar radicalisering en zelfs jihadisme. Moskeebestuurders kunnen dan ook het beste afzien van financiering vanuit de Golfregio.



Het is aan de regering om de betrokken staten duidelijk te maken dat export van salafisme naar Nederland hoogst ongewenst is. De vraag of de geldstromen uit Saoedi-Arabië en de Golfstaten aan banden kunnen worden gelegd, is al vaak gesteld, maar tot dusver zonder bevredigend antwoord. Dat moet er nu wel eens komen.