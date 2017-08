Experimenteren met minder reclame is de moeite waard, maar heeft ook een nieuwe visie op programmering nodig

Horen kijkcijferkanonnen als Boer zoekt Vrouw nu wel of niet in het bestel?

Als Römer het meent, zal hij uit een ander vaatje moeten tappen. Een experiment met geen of minder reclame is de moeite waard, maar daar hoort dan een nieuwe visie op de programmering bij. Wat is de publieke taak van de omroepen? Wat kunnen ze beter aan de markt overlaten? Horen kijkcijferkanonnen als Boer zoekt Vrouw nu wel of niet in het bestel? Zo niet, is dan dat derde net nog nodig? Of is daar de compensatie voor het wegvallende reclamegeld te halen?



Dat is het fundamentele debat dat gevoerd zou moeten worden - iets waaraan het tweede kabinet-Rutte zich niet waagde. Ziet Ruttes aanstaande derde kabinet Römers plan als een handreiking om zich er wel toe te zetten?