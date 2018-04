Experimenten met gereguleerde wietteelt zullen de Nederlandse status als narcostaat alleen maar verhogen

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet in zes tot tien middelgrote gemeenten gaat experimenteren met gereguleerde teelt van wiet en hasj. De coffeeshops in die gemeenten worden dan bevoorraad door telers die onder overheidstoezicht staan. Nu is de verkoop van wiet door coffeeshops wel toegestaan, maar de inkoop en de productie ervan niet. Doel van het experiment is om te kijken of door het reguleren van de hennepteelt de overlast en criminaliteit, zeg maar het aantal liquidaties per week, kan dalen.