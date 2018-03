Eva Hoeke zag een stiekeme, gestolen kus terwijl ze de aardappels afgoot

Op het schoolplein naast ons huis klonk een gil. Het was zondagmiddag, uur of vijf, het moment dat in dorpen de open haard aan gaat, en vanuit het raam van onze keuken waar ik net aan het avondeten was begonnen zag ik dat het gegil kwam van een jong meisje dat door een knaap met een capuchon in haar zij werd geprikt. Ze was in de puberleeftijd, 14, hooguit 15 jaar, gehuld in strakke jeans, het blonde haar zat in een hoge staart en een telefoon in haar hand, en naast haar op de stenen pingpongtafel zat een meisje dat er identiek uitzag, want modieuze termen als authenticiteit zijn makkelijker gezegd dan gedaan in de wankele jaren.