Eva Hoeke stond vroeg op: 'Laat die luie donders maar liggen'

Ik moest vroeg op. Vroeg is een betrekkelijk begrip. Als freelancer met lekker luie kindertjes gaan de luiken hier 's ochtends pas rond 8 uur open, vaak zelfs nog later, in elk geval op een tijdstip dat de rest van de wereld al lang en breed op weg is naar zijn werk. Wanneer we dan eenmaal aangekleed en wel beneden komen en ik met een half oog de gordijnen opentrek, meen ik daarom altijd de afkeurende blikken te voelen van voorbijgangers die 's ochtends wél allemaal vroeg op moesten en derhalve in mij een lor van een moeder en in de Man een ongewassen kraker zien.