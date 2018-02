Eva Hoeke: Mijn verjaardag is elk jaar net zo feestelijk als een braderie in Raqqa

Omdat ik door al dat getob veel te laat in actie kom, sneuvelen alle plannen elk jaar in schoonheid

Vroeger, ja, toen was jarig zijn nog leuk.



Als kind was je verjaardag het hoogtepunt van het jaar, misschien nog wel belangrijker dan Sinterklaas, omdat jij het tot de nok toe met taart gevulde middelpunt van ieders aandacht was en dat vond je prima, wat zeg ik, héérlijk vond je het. En als de dag voorbij was en je moeder wat onvast op de rand van je bed zat om je welterusten te kussen, keek je alweer reikhalzend uit naar de dag erna, als je je klasgenootjes de ogen uit kon steken met je nieuwe schoenen van oudroze suede.



Maar nu, als volwassene, is alles anders, en zie ik beren op een weg die elk jaar langer wordt. Het irritantst is nog wel dat je elk jaar opnieuw twijfelt, want heimelijk verlang ook ik naar liederlijke feesten, naar rokerige avonden waarop iedereen met iedereen praat en vlammende speeches worden gehouden en er zelfs mensen zijn die met elkaar verkering krijgen en daar dan later, op hun eigen feest, dan weer met tranen in de ogen aan refereren, weet je nog, die avond bij Eva. Maar omdat ik door al dat getob veel te laat in actie kom, sneuvelen alle plannen elk jaar in schoonheid, want je echte vrienden weten inmiddels niet beter dan dat je het al jaren niet viert dus die hebben andere dingen te doen, en die drie mensen die wel kunnen wíl je niet eens op je verjaardag hebben. Verder hecht je niet aan Facebookfelicitaties en je moeder belt wel maar ja, dat is je moeder, en dus is mijn verjaardag elk jaar net zo feestelijk als een braderie in Raqqa.