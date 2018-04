Eva Hoeke krijgt bericht uit Betondorp: 'Als je een keer naar Amsterdam wil, dan kom ik jullie halen'

Nadat Jorrie de ex-buurtjunk een week eerder mijn voicemail had ingesproken met de mededeling dat uit het oog nog niet meteen uit het hart was, belde Betondorp dit keer in de vorm van Arie, de boomlange pensionado die me in de lente van 2015 via de brillenwinkel van zijn zoon een zonnebril had verkocht met een korting die er in andere winkels al standaard op zat, een gebbetje waar elke nieuwe buurtbewoner intrapte. Hij had de gewoonte je op onverwachte momenten klem te rijden en vanuit zijn raam te roepen of je een biertje moest, een aardig gebaar waar ik toen ook al nooit tijd voor had, en nu zat hij in het restaurant van tuincentrum Osdorp te wachten tot zijn vrouw klaar was, een mooi moment voor een praatje met mij.