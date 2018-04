Eva Hoeke ging voor een zevengangenmenu: 'We zijn tenslotte geen provincialen'

Vroeger ging ik uit eten vanwege het eten, tegenwoordig om weer even in Amsterdam te zijn, de enige stad in het land waar iedereen accepteert dat er bijna niets op je bord ligt.



Twee weken geleden gingen we met een bevriend stel naar een restaurant dat ik had geregeld. Een jasje-dasjeplek in een deel van Amsterdam dat tien jaar geleden nog gold als pauperbuurt, maar waar tegenwoordig leren jackjes van 169 piek in de etalages hangen - voor kleuters. 'Ik reserveer wel', had ik de vrouw van het bevriende stel per app laten weten. 'We gaan pas over drie weken, dus dat moet lukken.