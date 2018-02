Eva Hoeke gaat met de trein naar Gent, zodat het net een vakantie lijkt

Buiten was de Oude Beestenmarkt, de Zilverenberg, een antiekzaak met jarenvijftigmuziek en poppengezichten. De wind joeg het water langs de Bisdomkaai. Ik zag andere koppen, hoorde zachtere stemmen. Wanneer je op een Belgisch stoplichtknopje drukt staat er oproep opgenomen, maar toen het licht op groen sprong was ik al halverwege.



De trein gleed terug langs Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren-Waas. Terug in Antwerpen zag ik nu wel hoe mooi het station was.



Onder de koepel van de grote hal raakte ik te midden van rondrennende forenzen in gesprek met een zwaarbewapende militair die naast de wafelstand kwartier hield. De dreiging was reëel, maar in actie had hij nog niet hoeven komen. 'Alleen voor opstootjes tussen dronkaards', zei hij, en ik meende iets van teleurstelling in zijn stem te horen.



De trein terug was van rood velours, zacht zonk ik weg, boek op mijn schoot, de blik naar buiten, maar het was te laat om nog iets te zien. De vakantie was afgelopen, vanaf hier zou ik het weer van mijn verbeelding moeten hebben.



