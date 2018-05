Eva Hoeke at een boterham met de stratenmaker: 'Wat doet u als u 's avonds thuiskomt?'

Al weken waren de drie stratenmakers naast ons huis aan het werk. Wanneer wij 's ochtends uit bed kwamen waren zij al uren bezig, als we het huis verlieten knikten we naar elkaar. De knikjes werden praatjes, bij de praatjes kwam koffie, en op de dag dat de zon het heetst was vroeg één van de stratenmakers, een knoestige kerel met de lichtgevend blauwe ogen van een husky, of hij zijn boterham bij ons in de schaduw mocht opeten, waar de straling zijn allergische vel niet langer kon geselen. 'Het is krek of er iemand met naalden in mijn huid zit te prikken', zei de stratenmaker terwijl hij met zwarte, gebarsten vingers over zijn armen wreef, 'meestal begint het pas 's avonds.