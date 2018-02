Esther Gerritsen heeft geluk gehad met het instinct van haar vrienden

Ook boeddhistische meesters doen weleens aan misbruik. Net als katholieke priesters, atheïstische tandartsen, agnostische sportartsen of voetbaltrainers. Een jurist van het onlineplatform Open Boeddhisme vertelde dinsdag in de Volkskrant dat hij veelvuldig de vraag krijgt: 'Is dit normaal?'



'Het gebeurt echt dat mensen me bellen met vragen als: 'Mijn vrouw moest zich uitkleden. Hoort dat erbij in het Himalayagebied?'



Wat was er gebeurd als de man die belde als antwoord had gekregen: 'Ja, dat is heel normaal in het Himalayagebied.' Was hij dan gerustgesteld? Had de vrouw het dan geen probleem gevonden?