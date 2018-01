Ergens is een parallel universum met alle ov-pasjes en iPhones

Nu is het weer mijn autosleutel. Helemaal kwijt. En ik heb geen reserve, want het was een occasion (dat spreek je uit: okkaziòn), en ik had er niet aan gedacht specifiek om twee sleutels te vragen. Er is al zo ontzettend veel om op te letten: het onderhoudsboekje, de dagwaarde, kentekenbewijs deel II en al die andere termen die zo lelijk klinken dat een mens ze nooit in de mond zou moeten hoeven nemen. Op die lijst kwam 'reservesleutel' helemaal onderaan, net onder 'energielabel'.



Toen ik in mijn nieuwe tweedehands wegreed, had ik me nog een koning gevoeld.