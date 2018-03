Erdal Balci: Waarom sommige volkeren slimmer zijn dan andere

Voordat ik inga op het mysterie over waarom sommige volkeren hogere IQ-gemiddeldes hebben dan anderen, eerst iets over filosoof Thomas Hobbes. Deze mijnheer heeft aan het begin van de zeventiende eeuw inzichten over de maatschappij ontwikkeld en heeft sindsdien nooit, ook niet vanuit zijn graf, hoeven te klagen over een wereld die niet op zijn ideeën vaart. In zijn belangrijkste werk Leviathan legt Hobbes uit dat alleen een machtige, soevereine leider, voor wie de onderdanen afstand doen van bepaalde rechten, rust en orde kan brengen. Het ligt immers in de natuur van de mens om zelfbelang na te jagen. Dit gaat op den duur tot zo veel confrontaties leiden dat oorlog onvermijdelijk is. Een schrikbewind van een despoot is de beste remedie op dit gevaar. Hobbes moest uiteindelijk zelf op de vlucht voor de tiran van zijn eigen tijd, maar ach...



In Europa hebben we de sterke mannen een hele tijd buiten de deur kunnen houden, maar steeds meer kijken deze 'Leviathans' ons van steeds dichterbij in de ogen. Niet alleen vanuit de periferie van Europa komen ze in onze richting, maar ook in het hart van onze steden, waar de niet-westerse migranten zich niet alleen met hun eetcultuur, hun muziek, hun exotische bruiloften settelen, maar ook met de niet aflatende liefde voor de despoten van het moederland. In bruisende getto's koesteren de nieuwe Europeanen hun eigen tirannen.