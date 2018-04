Erdal Balci: Linkse messteken in de rug van de dissidenten uit de moslimgemeenschap

Engel in een kwaadaardige wereld

In zijn meesterwerk Dogville heeft Lars von Trier alles al gezegd over deze zogenaamd linkse Nederlanders. In deze film belandt de voortvluchtige Grace in het dorp Dogville. In geen enkele andere film heeft de oogverblindende schoonheid van Nicole Kidman zo volkomen het ­verhaal gediend als in Dogville. Grace draagt de schoonheid van de totale onschuld, als een engel is ze, op de vlucht voor de kwaadaardige wereld.



In het eerste deel van de film spat de naïviteit van Grace als de druppels van een waterval van goedheid in onze harten uiteen. Ze is bereid om van alle bewoners van haar nieuwe woonplaats te houden. Zij koestert de taboes en de dogma's in Dogville en de kijkers kunnen niet anders dan daar sympathie voor opbrengen. Grace dekt de misstanden, die in Dogville langzaam boven ­komen drijven, met de mantel der liefde toe. Want Dogville is zo kwetsbaar en zo sereen.