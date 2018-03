Erdal Balci: Beste mevrouw Kaag, mijn tante Nilufer droeg de principes van de vrije wereld beter uit dan u

Nilufer hield vast aan de moderniteit waar ze van had geproefd

Om u een beter beeld te geven van wie Nilufer was: ze was een jaar of vijf toen haar vader met een ongehuwde, jongere vrouw werd betrapt en het gezin uit angst voor eerwraak de benen nam naar de grote stad. In Istanbul werden ze opgewacht door armoede die zijn weerga niet kende. De vader die te veel hooi op zijn vork had genomen door twee vrouwen te nemen, leek het een goed idee om een van de kinderen van de hand te doen.



Nilufer werd geadopteerd door een echtpaar met betere middelen. Dat waren de jaren dat de seculieren aan de macht waren en er een wind van verlichtingsidealen en emancipatie door het hele land woei. Nilufer miste haar moeder, maar in haar nieuwe omgeving leerde ze wel dat niet alle moeders slaven van hun mannen waren en dat niets mooier was dan vrijheid.



Net toen ze van haar nieuwe leven begon te houden, stierf haar pleegmoeder onverwachts. Haar pleegvader was te depressief om voor een tiener te zorgen en zo stond Nilufer op een dag weer voor de deur van haar ouderlijk huis in de sloppenwijk.