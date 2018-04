Er is ophef over Facebook, maar hoe zit het eigenlijk met de privacy op de site van de Volkskrant?

'Privacy'

Niet iedereen zit daarop te wachten. Sommige ­lezers wisten van niets, ook al stemden ze formeel ooit in met de 'voorwaarden' en het accepteren van cookies. Zeker naarmate de berichtgeving over de Zuckerbergs van deze wereld kritischer wordt, groeit de wrevel over het eigen beleid.



Ironie: wie op de site klikt op de link 'Privacy' (helemaal onderaan de pagina van de VK-site), krijgt eerst een pop-up-schermpje met een klikbalkje: 'Ja, ik accepteer cookies.' Dat wordt alleen gebruikt door de Persgroep zelf, zegt Daniël Okma, 'Data Protection Officer' bij Persgroep Nederland. 'Bijvoorbeeld om te zien hoe vaak dat statement wordt gelezen.'



De tekst is vast bedoeld ter geruststelling, maar hij is zoals vaak in dit genre: algemeen en ondoorgrondelijk , vol termen als 'Device-ID' en 'Custom Audience targeting via Facebook waarbij De Persgroep specifieke doelgroepen ('custom audiences') kan aanmaken op de website van Facebook, onder meer door e-mailadressen te uploaden'.