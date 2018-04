En de scholing van de leerkrachten dan?

Brief van de dag: kwaliteit leerkrachten

Wat ik mis in de top-5 van 'mogelijke oorzaken van terugvallende resultaten' in het Nederlandse onderwijs (Ten eerste, 12 april) is het aspect 'opleiding van leerkrachten'. Na 25 jaar onderwijservaring mag ik mezelf denk ik wel ervaringsdeskundige noemen. Wat mij opvalt is dat er een hele grote variatie is in de kwaliteit van de leerkrachten op pedagogisch en didactisch vlak. Zwakke studenten mogen vrijwel altijd doorstromen en hun diploma halen. Er komen, zeker gezien de huidige tekorten, zwakke docenten voor de klas te staan. Scholen hebben immers geen keuze.



Het kabinet neemt in het verlengde hiervan mijns inziens niet de juiste keuzes. Er wordt gekozen voor het halveren van het collegegeld voor studenten die aan de pabo starten. Zeker zullen meer scholieren kiezen voor deze studierichting maar ondertussen is er geen verband tussen oorzaak en gevolg. Het aanzien van de leerkracht is belabberd en zal niet verbeteren wanneer de opleiding 'in de aanbieding' gaat.



Ik stel voor om eens over de grens te kijken: Finland heeft in 20 jaar een grote inhaalslag gemaakt. De regering heeft ervoor gekozen te formuleren waar ze met hun onderwijs wilden staan over 20 jaar. Daarna is gekeken hoe dit te bereiken. Het resultaat was een enorme kwaliteitsgroei in het onderwijs, een forse stijging van het aanzien van de leerkracht en een aanzienlijke verbetering van hun positie op de Pisa-lijst. Wat mij betreft is spieken bij Finland in dit geval toegestaan.



Corrina Pauw, Utrecht, Intern begeleider op basisschool.