Emoties zijn betekenisvolle reacties, stop ze niet weg

Arts en gevoel

In uw artikel 'Ook artsen hebben gevoel' wordt gezegd dat artsen zelden onderling zouden delen wat hen raakt in hun werk. Die cultuur bestaat en ontstaat al vroeg: ik heb meerdere huisartsen in opleiding horen zeggen dat ze ergens 'professioneel' op wilden reageren. Daarmee bedoelden ze ongeveer 'zonder te worden gehinderd door gevoel'. In de opleiding wordt uiteraard geprobeerd hierin te differentiëren.



Er bestaat echter ook een ander geluid: veel medisch specialisten delen wel wat hen raakt in hun werk. Gewoon omdat ze onder hoge druk heftige dingen meemaken en dus steun en herkenning zoeken bij elkaar. Net zoals 'gewone' mensen soms doen. Maar ook door contact en herkenning actief te zoeken in bijvoorbeeld intervisiegroepen, begeleid of onbegeleid. Ik begeleid er zelf een aantal (de deelnemers zijn geen huisartsen!), en dat is (naar ik meestal meen te merken aan hun reacties) wederzijds inspirerend. Dit beeld leek me ter aanvulling van uw stuk passend.



Just Blom, psycholoog/psychotherapeut BIG, docent huisartsenopleiding LUMC