Eloisa overleefde op haar tiende de schietpartij in Alphen. Daarna ontspoorde ze

Eloisa Matze is tien jaar oud als ze op 9 april 2011 in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn wordt geraakt door een kogel. Die komt uit de Smith & Wesson van Tristan van der V. Eloisa staat met haar stiefvader en halfzusje van drie in kledingwinkel Jolly, als de eigenaar plotseling over de toonbank springt, bam, bovenop haar. 'Mijn stiefvader en hij zagen hoe voor de winkel een vrouw door haar hoofd werd geschoten.



Ze vluchten via het magazijn naar buiten. Daar begint Eloisa's achterste te gloeien en voelt ze een gat: 'Toen raakte ik een beetje in paniek.