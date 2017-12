Elke letter die je leest over Guus Til biedt hoop voor het Nederlands voetbal

Guus Til. Alleen al zijn naam is mooi. Zijn broers heten Daan en Kees, zijn zus Klaartje. Zijn vader evalueert projecten over conflicten in de Derde Wereld, zoals Til vertelt in het leukste interview in tijden met een voetballer, in het AD van zaterdag. De krant wandelde met hem door de Bijlmer, waar hij is getogen en nog steeds woont.



Met zijn lange lijf sluipt en rent Til over een veld in Alkmaar, zondag, met zijn club AZ in de topper tegen Ajax. Hij is over het algemeen wat ongelukkig in zijn acties, maar hij geeft nooit op.