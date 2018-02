Elke gemeenteraad moet zelf bepalen wanneer er verkiezingen zijn

Schaamte

Beste Mirthe Berentsen, met het schaamrood op de kaken lees ik jouw artikel over de nieuwe donorwet, die niet zoals jij had gehoopt een reden is voor 'toeters en vuurwerk'.



Schaamte omdat ik net als jouw vrienden behoor tot de groep die 'het niet wist'. Nu de nieuwe donorwet dagelijks in het nieuws is, ben ik aan het denken gezet. Ik heb in de ruimte geroepen dat 'ze alles van mij mogen hebben als ik dood ben'. Na het lezen van jouw bijdrage heb ik me direct geregistreerd als orgaandonor, kost minder dan 2 minuten tijd, blijkt.



Christian Illegems, Rotterdam