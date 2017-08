Eis het recht op uniek te zijn, en gun een ander dat recht ook

Frank Bruni schreef in The New York Times een genuanceerd stuk over identiteit, privileges en politiek. Hij stelde ruwweg dat het gevaarlijk is mensen te reduceren tot de groep waartoe ze zouden behoren, ook als dat gebeurt in naam van een respectabel ideaal. Hij ontkent niet dat er machtsstructuren zijn die bepaalde groepen bevoordelen, maar verheerlijking van het slachtofferschap is geen emancipatie. Bovendien leidt verheerlijking van slachtofferschap tot een perverse 'wapenwedloop': wie is het meest slachtoffer?