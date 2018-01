Eindelijk ons eigen puntje van de Trumptaart

'This is the Netherlands. You have to answer questions.' De Betrouwbare Mannetjes hadden zojuist de periodieke dosis wanhopige Groningers voorbij zien komen, toen we geconfronteerd werden met de wanhopigste van allemaal. Pete Hoekstra, ooit als 3-jarige naar de Verenigde Staten vertrokken, werd op zijn eerste werkdag direct getrakteerd op wat Hollandse gezelligheid. Maar niks geen stroopwafel. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur, die bij herhaling had beweerd dat er 'chaos in the Netherlands' was, kreeg bezoek van enkele kritische journalisten en Willem Post. Hoekstra probeerde de lastige vragen weg te grijnzen en kwam niet verder dan een vriendelijk 'thank you' toen hem werd gevraagd de opmerking over 'brandende politici in Nederland' terug te nemen of te onderbouwen.