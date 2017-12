Eindelijk duidelijkheid: Die Hard is wél een kerstfilm

Terwijl talloze mensen argeloos aan de kerstdis zaten, werd eindelijk, na jaren felle strijd, een culturele oorlog beslecht. Een waarvan de gevechten telkens oplaaiden in de maand december. Inzet: is Die Hard een kerstfilm of niet?



Inderdaad, Die Hard, die actiefilm over een bedrijfsfeestje dat wordt gekaapt door een stel Duitse terroristen (1988, das war einmal). Wat de slechteriken niet weten is dat er ook een politieagent, John McClane (Bruce Willis), in het gebouw is, die vervolgens in zijn eentje de terroristen weet uit te schakelen.