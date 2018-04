Eénstaatoplossing kan stabiliteit voor Palestijnen én Israëli's betekenen, maar dan moeten we er wel over gaan praten

Win-winsituatie

Wij zijn ons ervan bewust dat een dergelijke beleidsverandering binnen de internationale gemeenschap en in Nederland nog ver in de toekomst ligt. Tegelijkertijd lijkt er wel voorzichtig meer ruimte te ontstaan om het tweestatenmantra, dat meer dan 25 jaar zorgvuldig gecultiveerd en onderhouden is, tenminste ter discussie te stellen. In Nederland wordt binnen het hele politieke spectrum nog altijd vastgehouden aan deze diplomatieke fictie, maar het ongemak is groeiende. Hoe geloofwaardig is deze formule nog, terwijl de Israëlische controle over het gehele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan gedurende de afgelopen 25 jaar alleen maar verder geconsolideerd is en de Israëlische premier dit - voor wat betreft de Westelijke Jordaanoever - ook niet meer wenst te ontkennen?



Over het voorgaande gaan we graag in gesprek, waarbij de inzet is om uiteindelijk tot een échte, stabiele oplossing te komen die een win-winsituatie oplevert voor Palestijnen én Israëli's. Het is al te makkelijk dit streven schouderophalend of met enig cynisme af te doen als 'irreëel'. De initiatiefnemers zijn zich van de obstakels minstens zo bewust als de critici. Maar, zoals Nelson Mandela ooit zei: 'It always seems impossible until it's done.'



Angélique Eijpe is bestuurslid van de One State Foundation, Willem Beelaerts van Blokland en Jaap Hamburger zijn lid van de adviesraad van de stichting.