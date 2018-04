Een zuiver Facebook, kan dat wel?

'De adverteerder komt uit bij potentiële klanten en de consument ziet reclame waar hij belangstelling voor heeft, wat leidt tot minder irritatie. Waar het mis gaat, is dat ­mensen zich niet bewust zijn welke informatie bedrijven van hen verzamelen. We staan vaak niet stil bij de hoeveelheid informatie die we zelf weggeven door iets te posten en te liken. Het is naïef om te denken dat jouw data niet gebruikt worden, terwijl Facebook om je gegevens vraagt als je een account aanmaakt. Anderzijds schermen veel mensen bewust hun gegevens af of vullen bijvoorbeeld niet in wat hun hobby's zijn en waar ze geboren zijn.



'Ik verwacht dat de oproep van ­Arjen Lubach om Facebook op te zeggen weinig effect heeft. Het is net als met de ophef rond topsalarissen van bankiers; iedereen spreekt er schande van, maar weinigen stappen over omdat het te veel moeite kost en ze gewend zijn aan hun bank. Voor Facebook geldt hetzelfde. Het is een krachtig netwerk.'