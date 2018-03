Een wandeling met Richard de Mos, voor wie 'populist' geen scheldwoord is

Wandeling door de stad met mijn favoriete populist. We schampen net de macht als hij een abri ontdekt op de Kneuterdijk met zijn poster erin. Daar veert hij dus van op, al is Richard eerlijk gezegd permanent opgeveerd. Hij met z'n mensen op een poster in een bushokje in het politieke centrum van het land - als populist is hij daar eerlijk over: 'Dat zijn de leuke dingetjes.' De rest veinst vaak bescheidenheid.



Richard staat op die poster zonder bril. 'Stukje ijdelheid', is zijn eigen conclusie.