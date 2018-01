Een vurig betoog van boswachter Bijlsma

Midden in het bos in de buurt van Wapse, kom ik uit bij het voormalige boswachtershuisje waar Rob Bijlsma, de beste vogelonderzoeker van Nederland, al 25 jaar woont. Binnen kasten en stapels literatuur en natuurboeken, computer, koffie, uitzicht op een vennetje, en bos. Ik kwam hier voor het eerst in 1995, toen Bijlsma zich vooral met roofvogels bezighield en volop in bomen klom, daarna sprak ik hem vaker. Over de raaf, over de fluiter, over natuur, over goed of slecht onderzoek.



Een sobere levensstijl stelt hem in staat te onderzoeken wat hij wil en onafhankelijk te blijven.