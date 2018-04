Een vrouw in het Torentje is nog ver weg, maar een bronzen dame bij de Hofvijver: dat moet haalbaar zijn

Het Britse parlementsplein is niet langer een herenclub. Abraham Lincoln, Winston Churchill, Jan Smuts, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela en co hebben sinds vorige week gezelschap van Millicent Fawcett, de suffragiste die honderd jaar terug vocht voor het vrouwenstemrecht.



Theresa May, de tweede vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, onthulde het beeld dat gemaakt is door Gillian Wearing, een van de revolutionaire Young British Artists uit de jaren negentig.



Het initiatief kwam van de vrouw die ook de afbeelding van auteur Jane Austen op het briefje van tien pond kreeg. De onthulling roept de vraag op of Nederland het voorbeeld gaat volgen. Een vrouw van vlees en bloed in het Torentje is nog ver weg, maar een bronzen dame bij de Hofvijver, dat moet haalbaar zijn.