Een voor- en een tegenstander van de nieuwe WIV: 'Ik heb meer vertrouwen in de rechtbank in Den Haag'

Tegen: Michiel Pestman, advocaat

'De Wiv is een vooruitgang, maar de controle op het werk van de inlichtingendiensten schiet tekort. In de huidige regeling geeft het hoofd van de dienst of de minister toestemming om bevoegdheden in te zetten. In de nieuwe wet doet de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) dat.



'In het strafrecht krijgt de rechter-commissaris informatie van de officier van justitie, die duidelijk moet maken wat de verdenkingen zijn en waarom bijvoorbeeld aftappen nodig is. De TIB krijgt deze informatie in beginsel niet, dus welke controle kan deze dan uitoefenen? Die instantie dreigt zo een nietszeggende stempelmachine te worden. Ik heb meer vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtbank in Den Haag.



'Ik denk dat de AIVD ervan overtuigd is dat onafhankelijk toezicht werk van de dienst gaat belemmeren. In mijn optiek worden de inlichtingendiensten er alleen maar efficiënter van.