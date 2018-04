Een verkeerde tweet en Arthur van Amerongen wordt als homofoob bestempeld

Na de Piersonrellen was ik klaar met de provincie en rijp voor Amsterdam. Daar keek ik nergens meer van op. Je had een meneer met een oranje snor en een Mexicaanse naakthond, de rolschaatsende reetveter en natuurlijk Fabiola, de koningin van de krakers (ik kwam er pas in bed achter dat het een vent was).



De extravaganza verdween helaas uit Amsterdam. Het werd een doodsaaie stad.



Wie schetst mijn verbazing toen ik afgelopen week een foto van de GroenLinks-fractie in Utrecht zag? Een vrolijke kerel met een knalblauwe baard was de blikvanger. Wellicht had hij een smurf gerimd, twitterde ik baldadig. Toen kreeg ik het trollenleger van GroenLinks over mij heen. Ik was homofoob!

Toch schaamde ik me dood