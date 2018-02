Een tijdperk wordt afgesloten: twee denksportrubrieken verdwijnen uit de krant

Het artikel 'D66 over referendumdraai: mensen bij nader inzien tyfusdom' was satire. Maar in de Topics-app zie je dit niet. Pas halverwege het artikel kreeg ik argwaan. De site van de Volkskrant meldde dat het stukje van De Speld was. In de Topics-app stond het in de categorie 'Politiek Nederland', na een bericht over een hologram van Lilian Marijnissen (dat wél bleek te kloppen). Kiezen wat waar is, zou me nog best moeite kosten.



Johan van der Zwet

Utrecht



Ombudsman: Satire moet het - naast overdrijving - hebben van de gelijkenis met de werkelijkheid. De verwarring bewijst dat de grap geslaagd is. Maar een nieuwssite kan zich geen twijfel permitteren ('Nepnieuws!'). Op papier staat De Speld op Dag in Dag Uit, in de app en op het web ontbreekt die context. Daar is best iets aan te doen (de klacht is doorgestuurd naar Topics), maar zolang dat niet gebeurt, is het beter er 'Satire' bij te zetten, zoals de VK-site al lang doet. Wel tyfusjammer voor de satire.