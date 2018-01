Een standbeeld kan ook fouter zijn dan de persoon die het uitbeeldt

Zondagochtend in het Tilburgse Wilhelminapark, op zoek naar het foute standbeeld van Peerke Donders: de kleine, arme weverszoon die zich als knechtje in het seminarie opwerkte, zelf missionaris werd, naar Suriname vertrok en daar midden 19de eeuw in afzondering voor melaatsen zorgde. Die werden met een bootje de jungle in gevaren en in een leprakolonie gedumpt. Peerke bleef twintig jaar bij ze.



Nu een tamelijk onschuldige verhuizing van een buste van Johan Maurits binnen het Mauritshuis al wordt verward met een debat over witte schuld en de slavenhandel, kunnen we overal wel over discussiëren. Gezien de 'grote schaamte' waarmee wij terugkijken op het Nederlandse koloniale verleden, zoals Elma Drayer het terecht noemt, is dat ook weleens goed.