Een onbegrijpelijk lesje burgerschap aan het ROC Mondriaan

Wat er schuilgaat achter het populaire begrip 'burgerschap' is me nooit echt duidelijk geworden. Een goede burger zijn, zeker, maar wat voor de ene burger goed is, is voor de andere burger slecht. Als welwillende Nederlander sta je tegenwoordig paf van de verwachtingen.



Vooral met jonge burgers is iets mis. Op last van de politiek is daarom een 'burgerschapsagenda' ontworpen, die met alle mogelijke prominenten wordt onthuld in een zaaltje van ROC Mondriaan. Daar wemelt het van de studenten, bezig met burger worden. Ze studeren er voor kok, beveiliger, boekhouder, schoonheidsspecialist.