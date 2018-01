Een oerdomme krankzinnige president die zichzelf geniaal vindt: het is een ongelukkige combinatie

Vrijdagmiddag om drie uur was Michael Wolffs boek Fire and Fury, inside the Trump White House, te downloaden. De opmerkelijkste passages waren vermoedelijk al naar buiten gekomen, maar ik haalde het toch meteen op en begon te lezen. Het is met nieuws als met lekker eten, je wilt er niet over horen praten, maar zelf proeven. Bovendien ging het steeds vooral over Trumps Raspoetin Steve Bannon, die me niet interesseert. Ik wil alles weten over Trump zelf, want die bezorgt me koude rillingen.



Dat we te maken hebben met een krankzinnige in het Witte Huis is duidelijk.