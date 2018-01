Een losgeslagen bende terroriseert het moederland waar alles kapot moet van de iconoclasten

Santiago Matamouros oftewel Sint Jacobus de Morenslachter is de beschermheilige van het Iberisch schiereiland. Recentelijk mocht ik hem bewonderen in Mértola. In het museum voor religieuze kunst aldaar hangen twee schitterende 16de-eeuwse panelen van de Heilige Jaap, in vol ornaat en druk bezig met zijn favoriete hobby.



Tijdens het bewind van dictator Salazar was aandacht voor het moorse verleden van Portugal zo goed als taboe. De geschiedenis bestond uit de reconquista en de glorieuze eeuwen van de wereldverovering. Nu staat er in Mértola een standbeeld van Ibn Qasi, een soefiemoslim die over de Algarve heerste. Of hij meer toeristen trekt dan Jaap de Morenslachter even verderop betwijfel ik, maar het is een mooi gebaar van verzoening. Kom daar maar eens om bij de haatzaaiende Wekkeroïden.