Een leugentje hier en daar: meer hoeft het leven niet te zijn

Verleden week belandde ik in een Italiaans restaurant op de Nieuwezijds Voorburgwal. Het was nog vroeg maar het restaurant was al leeg. Bediening en koken werden gedaan door één persoon, de eigenaar, die zich Filippo noemde.



Hij zei dat alle toetjes op waren omdat het zo druk was geweest. Toen ik wilde afrekenen was hij verdwenen, uiteindelijk vond ik hem helemaal achterin waar hij in gesprek leek te zijn met een muur.



Een paar dagen later ging ik terug. Er zaten dit keer twee mensen, een vereenzaamde Engelse dame en een man. De dame verklaarde dat ze nog nooit in haar leven zulke pittige ravioli had gegeten.